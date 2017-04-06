Полицейских заподозрили в повышении раскрываемости незаконными методами

28-летнего оперативника и его 26-летнего коллегу обвиняют в двух преступлениях



Следователи возбудили уголовное дело на двух полицейских — они заставили 20-летнего парня приобрести наркотики.







«Если вина сотрудников полиции будет доказана, их уволят из органов внутренних дел, также они понесут наказание в соответствии с действующим законодательством. Непосредственных руководителей виновных привлекут к дисциплинарной ответственности», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







По версии следствия, события происходили в феврале. Двое оперуполномоченных узнали, что новосибирец систематически покупает синтетические наркотики. При возникновении потребности 20-летний молодой человек отправлял заявку поставщику, а тот говорил, где сделал закладку, рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по НСО.







Оперативники решили использовать эту информацию и улучшить свои рабочие показатели, считает СК.





Они заставили молодого человека отправить сообщение наркодилеру, угрожая в противном случае уголовной ответственностью. Когда парень забирал «синтетику» с места закладки, оперативники задержали его.







«Обвиняемые сфальсифицировали документы о проведении оперативно-разыскных мероприятий и предоставили их в орган предварительного следствия отдела полиции, где не обладающий сведениями об обстоятельствах их составления следователь возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об особо тяжком преступлении», — рассказали в Следственном комитете.





Оперативников вывели на чистую воду сотрудники областного УФСБ во взаимодействии с подразделением собственной безопасности регионального Главка.







28-летнего оперативника и его 26-летнего коллегу обвинили в превышении служебных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности (ч. 4 ст. 303 УК РФ).







«Мужчинам уже предъявили обвинение. По ходатайству следователя их заключили под стражу», — передали в СК.





Это не первый случай, когда полицейские сами попадают под уголовное преследование. В прошлом году Калининский районный суд рассматривал уголовное дело в отношении 23-летнего оперуполномоченного отдела полиции № 4 «Калининский» Дмитрия Веселова и 37-летнего Дмитрия Гребенщикова. По версии следствия, они требовали взятку в размере 1 млн руб. от наркозависимой женщины.