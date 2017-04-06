В Новосибирске подскочило число ДТП с детьми





Инспекторы по пропаганде ГИБДД рассказывают детям, как правильно переходить дорогу

В Новосибирске подскочило число ДТП с участием детей — в этом году в авариях пострадали уже 43 ребенка.







«Аварий стало на 20 процентов больше по сравнению с прошлым годом. При этом ДТП с детьми стали происходить чаще практически во всех районах Новосибирска», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





Автоинспекторы также выявили более 1800 нарушений детьми Правил дорожного движения и насчитали 2800 случаев нарушения правил перевозки детей.





Всплеск аварийности стал поводом для проведения профилактических мероприятий «Детское кресло» и «Ребенок-пешеход», рассказали в полиции.





«Рядом со школами дежурят специально выделенные экипажи ДПС и патрульно-постовой службы. Они следят за соблюдением Правил дорожного движения детьми и правилами их перевозки. Инспекторы по пропаганде ГИБДД вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят в школах занятия по Правилам дорожного движения, показывают тематические фильмы, распространяют наглядную агитацию», — объяснили суть акции в правоохранительном ведомстве.





ДТП с участием ребенка произошло в том числе и на этой неделе. Грузовик MMC Canter на ул. Крылова рядом с остановкой «Ипподромская» сбил 7-летнюю девочку. Ребенка увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».