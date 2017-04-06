Пилот «Боинга» заснял посадку в «Толмачёво» во время шторма

Самолет пришлось сажать в условиях порывистого встречно-бокового ветра



Пилот авиакомпании опубликовал на YouTube видео посадки в Новосибирске «Боинга» во время сильного ветра — ролик за 4 дня набрал больше 10 тыс. просмотров.







На кадрах видно, что самолет сильно трясет и раскачивает. Из окна иллюминатора видны постройки Новосибирска.





В комментариях к видео пилот рассказал, что «Боинг 747-400» 31 марта летел в Новосибирск из Гонконга. Самолет пришлось сажать в условиях порывистого встречно-бокового ветра.





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Также мужчина поделился подробностями посадки. Оказалось, что пилоты отключили автопилот на высоте около 500 м и сажали самолет в режиме ручного пилотирования. Тормозной путь составил 2 тыс. 200 м.







«Масса [самолета] не маленькая была, и скорость высокую держали из-за ветра!» — поделился автор видео.





Сейчас пилот этого самолета работает в авиакомпании AirBridgeCargo, которая занимается перевозкой грузов.





Сильный ветер дул в Новосибирске в ночь на 31 марта и затем весь следующий день. Синоптики объяснили, что он был связан с приближением циклона, который располагался над Уралом, но двигался в направлении на Тобольск, Александровское (Томская область).





«С этим циклоном и его атмосферными фронтами, довольно контрастными, и связан такой ветер. Циклон этот глубокий — там давление около 980 гектапаскалей — это очень большая цифра для наших широт», — объяснял тогда пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.





Ветер переворачивал остановки, срывал с домов металлические конструкции, ломал деревья и опрокидывал заборы. На ул. Богдана Хмельницкого порывами ветра и вовсе сорвало крышу со здания.