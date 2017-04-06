Пилот «Боинга» заснял посадку в «Толмачёво» во время шторма

Самолет пришлось сажать в условиях порывистого встречно-бокового ветра
Самолет пришлось сажать в условиях порывистого встречно-бокового ветра

Пилот авиакомпании опубликовал на YouTube  видео посадки в Новосибирске «Боинга» во время сильного ветра — ролик за 4 дня набрал больше 10 тыс. просмотров.


На кадрах видно, что самолет сильно трясет и раскачивает. Из окна иллюминатора видны постройки Новосибирска.


В комментариях к видео пилот рассказал, что «Боинг 747-400» 31 марта летел в Новосибирск из Гонконга. Самолет пришлось сажать в условиях порывистого встречно-бокового ветра.


Рекомендуем смотреть с 7-й минуты 


Также мужчина поделился подробностями посадки. Оказалось, что пилоты отключили автопилот на высоте около 500 м и сажали самолет в режиме ручного пилотирования. Тормозной путь составил 2 тыс. 200 м. 


«Масса [самолета] не маленькая была, и скорость высокую держали из-за ветра!» — поделился автор видео.


Сейчас пилот этого самолета работает в авиакомпании AirBridgeCargo, которая занимается перевозкой грузов.


Сильный ветер дул в Новосибирске в ночь на 31 марта и затем весь следующий день. Синоптики объяснили, что он был связан с приближением циклона, который располагался над Уралом, но двигался в направлении на Тобольск, Александровское (Томская область).


«С этим циклоном и его атмосферными фронтами, довольно контрастными, и связан такой ветер. Циклон этот глубокий — там давление около 980 гектапаскалей — это очень большая цифра для наших широт», — объяснял тогда пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


Ветер переворачивал остановки, срывал с домов металлические конструкции, ломал деревья и опрокидывал заборы. На ул. Богдана Хмельницкого порывами ветра и вовсе сорвало крышу со здания.

Ольга Власова
Фото стоп-кадр с youtube.com
Видео youtube.com, канал IgorPilot747

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