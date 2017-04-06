В музее приготовили к торгам картину с красноармейцем за 700 тысяч

Эдуард Гороховский, «Трубач», литография, 70-е годы. Пока известно только о двух таких работах — в коллекции аукционного дома GETART и в коллекции художественного музея
Эдуард Гороховский, «Трубач», литография, 70-е годы. Пока известно только о двух таких работах — в коллекции аукционного дома GETART и в коллекции художественного музея

В художественном музее показали картины новосибирских художников советского времени, выставленные на торги аукционного дома GETART.


«Самая дорогая картина — литография "Трубач" Эдуарда Гороховского. Ее стартовая цена — 700 тыс. руб. Гороховский признан родоначальником московского концептуализма и был другом самого дорогого на сегодня русского художника Ильи Кабакова. 

Владимир Копаев, «Песня», картон, гуашь, 60-е годы. Подобные работы этого художника продавались на международном аукционе с начальной ценой в 10 тыс. долл.
Владимир Копаев, «Песня», картон, гуашь, 60-е годы. Подобные работы этого художника продавались на международном аукционе с начальной ценой в 10 тыс. долл.


Его (Гороховского. — И.К.) картины продаются на Sotheby's и Christie's по ценам от 70 тыс. евро. Другие две дорогие работы — Копаева и Ликмана, со стартовыми ценами по 200 тыс. руб.», — рассказал директор аукционного дома GETART Григорий Гапонов и уточнил, что будут продаваться также и недорогие этюды со стартовой ценой в 20 тыс. руб. за работу.


Григорий Ликман, «Праздник в колхозе», картон, масло, 1954 год. (в центре). Ликман — новосибирский художник, заново открытый в последние годы
Григорий Ликман, «Праздник в колхозе», картон, масло, 1954 год. (в центре). Ликман — новосибирский художник, заново открытый в последние годы


Всего на торги выставлено 40 картин на общую стартовую сумму в 2 млн 960 тыс. руб. Все картины принадлежат аукционному дому GETART.


Все картины, которые будут участвовать в аукционе, независимо от продаж, провисят на выставке в музее до конца мая
Все картины, которые будут участвовать в аукционе, независимо от продаж, провисят на выставке в музее до конца мая


Аукцион пройдет 14 апреля в стенах музея в закрытом формате. Однако заявку на участие, как уточнил Гапонов, может подать любой при определенном условии: надо внести стартовую сумму за одну из понравившихся картин. На торгах ожидается присутствие 60 человек.


Все картины, выставленные на продажу, независимо от итогов аукциона, провисят в художественном музее до конца мая.


4 апреля НГС.НОВОСТИ рассказали о подарке аукционного дома художественному музею — 10 картинах на общую сумму примерно 1 млн руб.

Илья Калинин
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