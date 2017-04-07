Путавшему сон и явь мужчине прооперировали голову через пах

Новосибирские врачи обнаружили у 41-летнего бывшего военного редкую опасную болезнь мозга, хотя голова не болела у мужчины 10 лет, — нейрохирурги поделились историей пациента.





Мужчина и не подозревал о смертельной болезни

«Слава богу, я была дома, когда это случилось, утром, в 7 часов. Думали сначала, что это хондроз, потому что он не мог опустить голову — шея, говорит, болит. Вызвали "скорую", чтобы ликвидировать эту боль, — а оказалось, там все серьезно», — описала супруга пациента Анжелика Киреева.







Владимир Киреев — 41 летний житель Новосибирска, недавно вышедший на пенсию военный. Он рассказал НГС.НОВОСТИ, что голова у него не болела уже 10 лет — и он ничего не знал об этой «болячке». Когда случилось кровоизлияние в мозг, он почувствовал боль и потерял сознание.











Сначала он попал в горбольницу № 1, где ему сделали операцию. Но в итоге болезнь оказалась слишком сложной, и Владимира отправили в профильную больницу — федеральный центр нейрохирургии в Новосибирске. На этой неделе его снова прооперировали.







«У пациента было сложное сочетание патологий — у него были и аневризмы сосудов головного мозга, и была, и есть артериовенозная мальформация сосудов головного мозга (клубок спутанных сосудов). Это врожденный сосудистый порок развития, с которым он жил и ничего об этом не знал. Около месяца назад дала тяжелое кровоизлияние», — пояснил врач-нейрохирург центра Виталий Киселев.







Виталий Киселев





Операция заняла около 1,5 часов (вместе с подготовкой — около 3 часов).





«Мы делаем прокол в паховой области, после этого поднимаемся в голову при помощи специальных катетеров и попадаем в самое сердце этой патологии. У нас есть специальные клеевые композиции, которыми мы заклеиваем эти сосуды», — объяснил врач.











Анжелика Киреева добавила, что из-за болезни у мужа потерялся контроль между сном и явью.





«Со слов врачей, у нас есть контроль между сном и явью — когда мы встаем, нам нужно опомниться. Вот проснулась, посмотрела в окно, пошла умыться. У него пока смыт контроль… Но это будет постепенно восстанавливаться», — уверена женщина. Пока мужа ждут восстановление и контрольные обследования у врачей, но в планах супругов на этот год — дача и ремонт в квартире.







Виталий Киселев отметил, что аневризмы головного мозга — это «молодая» болезнь, которая поражает в основном людей от 20 до 40 лет.





«Самый активный возраст, когда люди физически полны здоровьем, хотят жить полноценно — и в этот момент происходит кровоизлияние, которое останавливает, к сожалению, их момент жизни», — описал врач. По официальной статистике, на 1 млн населения приходится примерно 70 аневризм, добавил он.







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