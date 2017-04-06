Инспектор ГИБДД ездил на «скорой» и снимал водителей на камеру

6 апреля новосибирская ГИБДД и «скорая помощь» провели совместный рейд «Маячок», чтобы найти и наказать водителей, которые не пропускают машины экстренных служб.


Операция по поимке наглых водителей шла около трех часов
Операция по поимке наглых водителей шла около трех часов

Рейд начался сегодня в 10:10 и шел около трех часов — за это время машина «скорой помощи» с включенной мигалкой проехалась от ул. Владимировской до Димитровского моста, доехала до Станционной, затем до пл. Маркса, вышла на Коммунальный мост, на ул. Кирова, на Красный проспект и Мочищенское шоссе, а потом вернулась на левый берег. Минздрав выделил автомобиль специально для операции «Маячок» — эта машина не ездила на вызовы к больным.


В «скорой» сидел автоинспектор, он связывался с коллегами из ГИБДД в случае нарушения
В «скорой» сидел автоинспектор, он связывался с коллегами из ГИБДД в случае нарушения


«Так мы напоминаем водителям о безопасности дорожного движения, именно по работе оперативных служб, что этот вопрос серьезен, что он на контроле всегда. Если “скорая” или МЧС торопится куда-то, значит, что-то случилось, и водители должны незамедлительно принимать меры, чтобы “скорая” или пожарные могли проехать», — описали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


В машине экстренной службы был только водитель, бригада врачей не участвовала в эксперименте
В машине экстренной службы был только водитель, бригада врачей не участвовала в эксперименте


В автомобиле «скорой» на пассажирском месте сидел инспектор ГИБДД с видеокамерой, он просил водителя включать маячки и звуковые сигналы в определенное время и связывался с коллегами из Госавтоинспекции, которые ехали рядом.


«Скорая» включала мигалки по указанию автоинспектора
«Скорая» включала мигалки по указанию автоинспектора


Когда инспектор видел нарушителя, машина «Маячка» подъезжала ближе к водителю и просила остановиться, а после сотрудник ГИБДД объяснял, в чем нарушение, и предлагал посмотреть сделанную видеозапись автомобилисту.


Цель операции — напомнить водителям, как важно уступать дорогу экстренной службе, подчеркнули в ГИБДД
Цель операции — напомнить водителям, как важно уступать дорогу экстренной службе, подчеркнули в ГИБДД


За три часа операции 4 автомобилиста нарушили правила дорожного движения, не пропустив «скорую». По оценке фотокорреспондента НГС.НОВОСТИ, один из водителей просто замешкался и поэтому вовремя не уступил «скорой» дорогу. Но тем не менее на всех нарушителей составили протоколы, и их ждет наказание по статье 12.17 КоАП РФ — штраф 500 руб. либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев.


На нарушениях попались 4 автомобилиста
На нарушениях попались 4 автомобилиста


Все происходящее инспектор ГИБДД записывал на видеокамеру
Все происходящее инспектор ГИБДД записывал на видеокамеру


В ГИБДД не раз проводили «Маячок». Ранее НГС побывал на рейде Госавтоинспекции с пожарной машиной. Среди автомобилей с наглыми водителями тогда оказался и тонированный «Мерседес».


В последнее время тема водительской наглости в отношении машин «скорой помощи» все чаще поднимается в разных городах России. Весной вопрос прокомментировала главврач Новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова. Она высказалась против идеи пожизненного лишения прав автомобилистов-нарушителей

Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова

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