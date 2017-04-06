Новосибирские аптеки массово получили штрафы после жалоб горожан

С начала года инспекторы Россельхознадзора выписали штрафы 23 новосибирским ветеринарным аптекам, где лекарства продавались без лицензии.











«18 аптек находятся в Новосибирске и Бердске, пять — в области. Арбитражный суд уже принял решения по трем торговым точкам — это бердские ИП Лежнина И.В., ИП Васильев О.Г. и ИП Прудников В.В. (из Октябрьского района Новосибирска), остальные дела находятся еще в стадии рассмотрения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областного Россельхознадзора.







Решения в ведомства пока пришли только по делу ИП Васильева О.Г. — его оштрафовали на 4,5 тыс. руб., отметили в Россельхознадзоре.





В пресс-службе ведомства уточнили, что инспекторы заводили административные дела по ч. 2 ст.14.1 КоАП (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)).







Из КоАП следует, что размер штрафа за торговлю без лицензии для граждан составляет от 2 тыс. до 2500 руб., для должностных лиц — от 4 тыс. до 4,5 тыс. руб., для юридических лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. руб. При этом продукция может быть как конфискована, так и остаться у продавца.





Кроме того, суд может вынести предпринимателям предупреждение — если они нарушили закон впервые, заметили в Россельхознадзоре, отметив, что новосибирцы достаточно часто жалуются на ветеринарные аптеки и просят их проверить.





Инспекторы надзорных ведомств при проверках торговых точек находят не только товары без лицензии, но и некачественные продукты. В прошлом году только за полгода с прилавков новосибирских магазинов ветеринарные инспекторы изъяли 422 тонны опасных продуктов.

