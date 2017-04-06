В Новосибирской области стало больше жителей-банкротов

За последний месяц в Новосибирской области стало на 61 банкрота больше.





Новосибирская область продолжает держаться в первой пятерке регионов с самым большим числом банкротов

К концу марта в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве попали 1038 жителей Новосибирской области. По сравнению с прошлым месяцем в список банкротов добавился 61 новосибирец, сообщили в юридической компании «СтопДолг».







При этом в компании отмечают, что Новосибирская область больше не входит в тройку регионов с наибольшим числом банкротов, как раньше, а занимает 5-е место по России. Возглавляет рейтинг Москва с 2113 обанкротившимися жителями. На 2-м месте — Московская область, где живут 1594 банкрота. 3-е место занял Санкт-Петербург с 1191 банкротом. Также Новосибирская область уступила Башкортостану, в котором в общей сложности обанкротился 1071 житель.







В целом по России за месяц стало на 2322 банкрота больше, к концу марта в реестре насчитывалось 28 488 обанкротившихся россиян. На каждые 100 тыс. жителей России приходилось 19 банкротов.







В Новосибирской области этот показатель в 2 раза выше — 38 банкротов на 100 тыс. жителей.





В этом плане регион уступает только Вологодской и Рязанской областям, где на 100 тыс. человек приходилось 63 и 42 банкрота соответственно.







С чем связаны лидирующие позиции Новосибирской области, ранее объяснял директор компании «СтопДолг» Алексей Демин.





По его словам, новосибирцы хорошо знают о своих правах, первыми стали активно судиться с банками и интересоваться банкротством.





Кроме того, большое число банкротов говорит об оперативной работе Арбитражного суда Новосибирской области, считает эксперт.







Одним из самых громких дел в регионе за последнее время стало банкротство совладельца завода «Бетолекс» Дмитрия Малахова. Арбитраж признал его банкротом по заявлению банка «Финансовая Корпорация Открытие», которому бизнесмен задолжал 103 млн руб.