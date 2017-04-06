Планетарий приготовил ракету для запуска в «Юрьеву ночь»

В новосибирском планетарии пройдет «Юрьева ночь»

Новосибирский планетарий решил отметить День космонавтики полуночными мероприятиями с запуском ракеты.







Мероприятие «Юрьева ночь» будет проходить в новосибирском планетарии 11 апреля с 20 до 00:00. «Это международная акция, к которой мы присоединяемся. Она посвящена полету Гагарина в космос. Формат этого мероприятия будет как ночь в музее», — пояснили в планетарии.







По словам сотрудников планетария, в рамках «Юрьевой ночи» театр «Глобус» представит посетителем фрагмент своего спектакля «Послезавтра». Также в программе песочное шоу, викторина от кинотеатра «Победа». Вечер будет проходить в советской тематике.





«Люди мечтали о космосе всегда, но преодолеть земное притяжение человек смог только в советскую эпоху. Поэтому в этот вечер участники программы смогут посетить политинформацию, сдать нормы ГТО, оказаться на агитплощадке, организованной при поддержке актеров Новосибирского театра музыкальной комедии и театральной студии "Мистерия"», — рассказали в планетарии.





В завершении программы, в 00:00 на улице состоится запуск водяной ракеты.





12 апреля в России отмечают День космонавтики — дата полета в космос Юрия Гагарина. Это событие никогда не проходит незамеченным, например, в прошлом году в Первомайском сквере появилась инсталляция в виде символического изображения ракеты с цифровым счетчиком и красной кнопкой.