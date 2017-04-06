Погрузчик переехал живот работнику снегоплавильной станции

Водитель погрузчика вышел из машины, но не поставил ее на ручник

Госинспекция труда закончила расследовать несчастный случай на снегоплавильной станции за ТРЦ «Сибмолл».







«В отношении компании ООО "Строй-Сервис" возбуждены административные производства, штрафы еще не наложены — [находятся] в стадии рассмотрения», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе областной Госинспекции.







Как рассказали в учреждении, несчастный случай произошел 15 марта на снегоплавильной станции на ул. Федосеева.





Погрузчик наехал на работника компании ООО «Строй-Сервис», которая занимается утилизацией снега.







«Пострадал мужчина 1987 года рождения. Он получил многочисленные травмы, в частности, травму живота — разрыв тонкого кишечника», — уточнили в Госинспекции.







Комиссия инспекции труда провела расследование и выяснила, что несчастный случай произошел из-за «нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств».





Оказалось, что водитель погрузчика вышел из кабины, но не поставил машину на ручник, поэтому она поехала.





Получить комментарий от ООО «Строй-Сервис» НГС.НОВОСТИ не удалось — корреспондент дозвонился до компании, но после того, как он представился и попросил к телефону директора Евгения Николаенко, ему сказали, что он ошибся номером.







Компания «Строй-Сервис» с начала года уже не первый раз становится участником разбирательств.





В начале марта УФАС также завело дело против снегоплавильной станции. По мнению УФАС, ООО «Строй-Сервис», которое утилизирует снег на снегоплавильной станции в Новосибирске, нарушило закон «О защите конкуренции».





Антимонопольная служба выяснила, что стоимость утилизации снега на снегоплавильной станции в 2014–2016 годах для муниципальных учреждений была на 17,7 % выше, чем для коммерческих организаций.