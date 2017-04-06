Новосибирец притворился своим лучшим другом, чтобы не платить долги

Актерская игра должника по алиментам не спасла его от ареста

В Новосибирской области алиментщика посадили на 10 суток за долги — он пытался притвориться своим другом.





Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Новосибирской области, за 1,5–2 года 31-летний мужчина в Баганском районе накопил более 300 тыс. руб. долга по алиментам для своей 8-летней дочери. Он не приходил к судебным приставам, и у него не было ничего, что можно было бы арестовать в счет долга.





Приставы пришли к нему домой, но дверь никто не открыл. В этот момент мимо дома проходила компания из троих молодых людей. Пристав спросил у них, не видели ли они хозяина дома, на что один из них сказал, что тот — его лучший друг и что он уехал на заработки в Новосибирск. Однако у приставов была фотография должника, по которой узнали, что опрашиваемый мужчина и есть тот самый должник.





Его задержали и доставили в отдел, где составили протокол по ч. 1 ст. 5.35. КоАП РФ. Дело направили в суд, который приговорил мужчину к 10 дням ареста.







Напомним, недавно судебные приставы заставили пойти в больницу жительницу Новосибирского района, которая не хотела лечиться от туберкулеза и создавала угрозу для здоровья соседей.