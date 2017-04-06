Врачи спасли маленькую девочку от болезни, которая считалась смертным приговором

Врачи федерального центра нейрохирургии в Новосибирске поделились историей 1,5-годовалой пациентки Алисы — девочка страдает редкой опасной болезнью, из-за которой раздулась вена в ее голове.





Детское отделение центра нейрохирургии в Новосибирске

У маленькой Алисы — врожденная аневризма вены Галена, «очень раздутая вена, в которую напрямик попадает кровь из артерии», — рассказал заведующий отделением детской нейрохирургии центра Герман Летягин, пояснив, что это врожденная болезнь.







Нейрохирург отметил, что еще 10 лет назад редкая патология считалась смертным приговором, но с развитием эндоваскулярной хирургии врачам удается спасать жизни таким больным.





«У взрослых такого не бывает.





Если ничего не сделать, они до взрослого состояния не доживают, поэтому у взрослых такой патологии в принципе нет — вена либо гидроцефалию вызовет, либо она порвется. Может лопнуть, попросту разорваться и привести к смертельному исходу»,





— описал Герман Летягин.







Алиса с мамой





По словам матери Алисы Оксаны, беременность протекала хорошо и не было никаких признаков серьезной патологии. «У меня отошли воды, и меня направили на УЗИ — получилось так», — объяснила женщина. Сначала они попали к врачам в родном Новокузнецке, но местные врачи, посовещавшись, отправили маленькую пациентку в новосибирский центр нейрохирургии.







Сюда Оксана с Алисой приехали уже в пятый раз на операцию — лечение проводят бесплатно, по государственным квотам.







Заведующий отделением Герман Летягин





По мировой практике, операции делают эндоваскулярным методом, через бедренную артерию с помощью очень тонкого катетера, рассказал Герман Летягин. Врачи проводят эмболизацию (процедуру, которая закупоривает определенные кровеносные сосуды) и так перекрывают питание аневризме, крови в ней становится меньше.





Но в то же время этот процесс перекрывал пути оттока жидкости — и начала развиваться окклюзионная гидроцефалия (скопление жидкости, которое называют также водянкой головного мозга). Это потребовало отдельной эндоскопической операции.







Внешних изменений головы девочки нет, заметил Герман Летягин, но без операции риски очень большие. «Наступает такой рубикон, где состояние становится крайне тяжелым и причем очень быстро. Сейчас риски снижены до минимума», — объяснил врач.







Новосибирский центр нейрохирургии провел первые операции на мозге в конце ноября 2012 года. А осенью 2016-го хирурги выполнили уже 15-тысячную по счету операцию





«Признаки внутричерепной гипертензии (повышения давления. — М.М.) уменьшились, и состояние [Алисы] на данный момент стабильное. Через 3 месяца планируется очередной этап — эндоваскулярное вмешательство», — добавил заведующий отделением. Голова у Алисы болит, но не из-за аневризмы, а из-за водянки и сдавления структур головного мозга .







«Что могло спровоцировать [болезнь]? Наш великолепный экологический фон, да хоть что… Но лечение дает шанс на хорошую нормальную жизнь, нормальная учеба в нормальной школе — ребенок не обречен», — надеется Оксана.







Ранее врачи центра нейрохирургии в Новосибирске спасли маленькую пациентку с опасным заболеванием, деформирующим череп — из-за этого у девочки голова стала странной формы.

