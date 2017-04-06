В Новосибирске продают зеленую мартышку за 110 тысяч

Зеленая мартышка может жить и в вольере, и в квартире
Зеленая мартышка может жить и в вольере, и в квартире

Полуручную полуторагодовалую самку зеленой мартышки выставили на продажу в Новосибирске за 110 тыс. руб.


«Мартышка дает себя погладить, наедине с хозяином будет просто лапочкой. Мартышка родилась в неволе, в питомнике. Содержать в квартире можно, если сделать ей большой вольер или выделить большую комнату», — пояснила продавец животного Карина Сергеева. Объявление о продаже мартышки она разместила в интернете.


По ее словам, мартышка при хорошем уходе проживет в неволе до 45 лет. Рацион животного состоит из фруктов и каш. «Достаточно апельсина, банана и яблочка в день. Утром и вечером — разнообразные каши. Ходит в подгузниках без проблем, не срывает», — описала продавец особенности поведения мартышки.


Карина подчеркнула, что у животного есть все документы. «Паспорт, что она не просто пойманная, а принадлежит человеку, справки о прививках — что мартышка здорова и неопасна для окружающих», — рассказала Карина.


НГС.НОВОСТИ время от времени пишут об экзотических животных, которых выставляют на продажу в Новосибирске. Среди них, например, были львята, лемуры, северные олени.

Анна Наумцева
Фото vk.com/vasilisa_ekzotica

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