Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро

Новосибирцы почтили память тех, чьи жизни унесла трагедия в Санкт-Петербурге
Новосибирцы почтили память тех, чьи жизни унесла трагедия в Санкт-Петербурге

6 апреля новосибирские студенты провели в Нарымском сквере акцию «Вечер памяти», чтобы почтить память пассажиров, погибших 3 апреля во время взрыва в петербургском метро.


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


«Это полностью наша студенческая инициатива. Когда все случилось, мы решили, что нужно как-то поддержать пострадавших. Мы согласовали акцию с администрацией Центрального района и получили разрешение провести ее в Нарымском сквере, около памятника Петру и Февронии», — рассказала одна из организаторов, студентка СИУ РАНХиГС (СибАГС) Елизавета Базуева. 


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


На личные деньги студенты купили около 200 свечей, плюс попросили в социальных сетях всех участников акции принести с собой еще по одной. 


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


Участники собрались у памятника Петру и Февронии к 19:30, возложили цветы, поставили свечи и почтили память погибших минутой молчания. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на «Вечер памяти» пришли около 60 человек, среди них было много студентов. 


Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро


Эта акция памяти в Новосибирске далеко не первая. Новосибирцы массово выразили соболезнования в социальных сетях и даже принесли цветы к станции метро «Красный проспект».

Галина Ахметова
Фото Густаво Зырянова 

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