Новосибирцы зажгли 200 свечей в память о погибших в питерском метро
6 апреля новосибирские студенты провели в Нарымском сквере акцию «Вечер памяти», чтобы почтить память пассажиров, погибших 3 апреля во время взрыва в петербургском метро.
«Это полностью наша студенческая инициатива. Когда все случилось, мы решили, что нужно как-то поддержать пострадавших. Мы согласовали акцию с администрацией Центрального района и получили разрешение провести ее в Нарымском сквере, около памятника Петру и Февронии», — рассказала одна из организаторов, студентка СИУ РАНХиГС (СибАГС) Елизавета Базуева.
На личные деньги студенты купили около 200 свечей, плюс попросили в социальных сетях всех участников акции принести с собой еще по одной.
Участники собрались у памятника Петру и Февронии к 19:30, возложили цветы, поставили свечи и почтили память погибших минутой молчания. По наблюдению корреспондента НГС.НОВОСТИ, на «Вечер памяти» пришли около 60 человек, среди них было много студентов.
Эта акция памяти в Новосибирске далеко не первая. Новосибирцы массово выразили соболезнования в социальных сетях и даже принесли цветы к станции метро «Красный проспект».
Галина Ахметова
Фото Густаво Зырянова