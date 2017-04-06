Около ТЦ на «Золотой Ниве» появилась глубокая яма

Рядом со станцией метро «Золотая Нива» на ул. Бориса Богаткова провалился асфальт.





Визуально диаметр отверстия в асфальте — около полуметра





Яма находится перед входом в торгово-офисный центр Golden Field на ул. Бориса Богаткова, 210/1.





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, ее размер — около полуметра в диаметре и несколько десятков сантиметров в глубину.







У ямы поставлено ограждение

Это не первая яма, которая возникает рядом с этой станцией метро. Прошлым летом корреспонденты НГС.НОВОСТИ обнаружили отверстие в асфальте на тротуаре рядом со входом в метро «Золотая Нива» на ул. Бориса Богаткова, напротив гриль-бара «ШашлыкоFF». Размер той ямы был тоже немаленький — около 40 см глубиной и около 70 см в диаметре.

