Следователи рассказали о судьбе поджегшего себя мужчины
Поджегший себя на «Родниках» 51-летний мужчина умер в больнице.
Об этом рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.
«Умер вчера. Мы опросили его родственников, знакомых — признаков доведения до самоубийства нет, поэтому мы не торопимся с возбуждением (уголовного) дела», — сказал Максименко.
По его словам, окончательное решение следователи примут после того, как будет получено заключение о причинах смерти мужчины.
Напомним, трагедия в Калининском районе разыгралась 4 апреля — новосибирец облил себя бензином и поджег на глазах у прохожих.
Тимур Брук
Фото Александра Ощепкова
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