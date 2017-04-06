Следователи рассказали о судьбе поджегшего себя мужчины

Поджегший себя на «Родниках» 51-летний мужчина умер в больнице.


Следователи рассказали о судьбе поджегшего себя мужчины


Об этом рассказал старший помощник руководителя управления СУ СК РФ по НСО Алексей Максименко.


«Умер вчера. Мы опросили его родственников, знакомых — признаков доведения до самоубийства нет, поэтому мы не торопимся с возбуждением (уголовного) дела», — сказал Максименко.


По его словам, окончательное решение следователи примут после того, как будет получено заключение о причинах смерти мужчины.


Напомним, трагедия в Калининском районе разыгралась 4 апреля — новосибирец облил себя бензином и поджег на глазах у прохожих.

Тимур Брук
Фото Александра Ощепкова

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