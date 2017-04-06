Две авиакомпании с помощью государства готовят билеты на Черное море за 6 тысяч

Летать в Крым по льготным тарифам будут авиакомпании «АЛРОСА» и S7 Airlines



Росавиация утвердила на этот год планируемый объем перевозок по льготным тарифам в Симферополь — из Новосибирска в Крым будут летать две авиакомпании.







Перелеты будут осуществлять авиакомпании «АЛРОСА» и S7 Airlines, сообщили в пресс-службе Росавиации. Тариф составит 6 тыс. руб.





«В этом году в программу субсидирования внесли изменения. Специальный тариф на полеты в Симферополь будет действовать с 15 мая по 30 ноября, ранее слетать в Крым по льготному тарифу можно было с 1 июня по 30 ноября», — отметили в ведомстве.







На горячей линии авиакомпании S7 Airlines сообщили, что пока субсидируемых билетов в продаже нет. Обычный тариф на перелет вместе с таксами и сборами на 15 июня обойдется в 14 тыс. 995 руб.





В колл-центре авиакомпании «АЛРОСА» также сказали, что пока не продают билеты в Симферополь. У этой авиакомпании стоимость перелета по обычному тарифу на 15 июня составит 14 тыс. 450 руб.





Воспользоваться специальным тарифом смогут молодые люди в возрасте до 23 лет, пенсионеры, инвалиды первой группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, инвалиды с детства второй или третьей группы, напомнили в Росавиации.







Ранее НГС.НОВОСТИ сообщали, что авиакомпании «Аэрофлот» и S7 Airlines открыли продажу билетов по субсидируемым тарифам на рейсы из Новосибирска в Сибирь и на Дальний Восток.

