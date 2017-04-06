Названа самая прибыльная работа в Сибири и регионы с самыми большими зарплатами

Самая большая средняя зарплата — у жителей Красноярского края, а самая маленькая — в Алтайском крае

Статистики опубликовали данные о зарплатах во всех регионах Сибири — самые низкие получают жители Алтайского края.





По данным Новосибирскстата, в январе этого года в НСО средняя зарплата за месяц составила 30,1 тыс. руб. По сравнению с данными за январь 2016 года она повысилась на 3,5 тыс. руб.





Сферы с самой высокой средней зарплатой в Новосибирской области, как НГС.НОВОСТИ писали ранее, — это деятельность в области информации и связи (53,9 тыс. руб.), а также связанная с финансами и страхованием (51,9 тыс. руб.).





Самая большая средняя зарплата — в Красноярском крае, где она достигла 35,9 тыс. руб., и в Томской области — 35, 4 тыс. руб. Самая низкая — в Алтайском крае (20,3 тыс. руб.) и на Алтае (22,7 тыс. руб.).





Самой прибыльной работой в Сибири оказалась добыча полезных ископаемых в Томской области. Здесь средняя зарплата в этой сфере достигает 83,2 тыс. руб. в месяц.









Напомним, недавно аналитики выяснили, сколько денег для счастья нужно жителям Новосибирска.

