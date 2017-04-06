На улицах Новосибирска начались бесплатные проверки на смертельную болезнь

Сегодня, 6 апреля, в Новосибирске заработал мобильный пункт, в котором жители могут пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.







«Мобильный пункт медицинской профилактики будет работать на пяти площадках Новосибирска с 6 по 29 апреля 2017 года», — рассказали в пресс-службе правительства губернатора НСО.





Тест можно пройти по следующим адресам:







– 6 апреля — станция метро пл. Маркса (выход к ТЦ «Гранит»), 15:00 – 19:00,







– 14 апреля — Первомайский сквер (возле фонтана), 15:00 – 19:00,







– 20 апреля — Городская клиническая больница № 19 (ул. Шукшина, 7/1), 15:00 – 19:00,







– 28 апреля — площадка перед Домом культуры и творчества им. Чкалова, 15:00 – 19:00,







– 29 апреля — площадь Ленина (со стороны ул. Депутатской), 11:00 – 17:00.







«Экспресс-тестирование полностью бесплатно и занимает около 15 минут, после этой процедуры пациенту сообщают результат теста. Основная цель тестирования — повышение уровня информированности населения о ВИЧ-инфекции, а также сокращение позднего выявления заболевания», — объяснили в пресс-службе.







Такие тестирования в Новосибирске проводят регулярно. В декабре прошлого года новосибирцы выстроились в очередь в Первомайском сквере, чтобы пройти бесплатный экспресс-тест на ВИЧ.