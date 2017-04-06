Новосибирский суд признал банкротство ЗАО «Строитель»

Последний завершенный ЗАО «Строитель» проект — ЖК «Астра» на ул. Танковая

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротство крупного новосибирского застройщика и открыл конкурсное производство.





В понедельник, 3 апреля, Арбитражный суд Новосибирской области признал обоснованным иск Лилит Зарганян к ЗАО «Строитель» на 6 млн руб. и констатировал банкротство застройщика. В деле также участвовали ЗАО «Аксиома права», Александр Медведев и Андрей Пономарев.





Общая сумма требований кредиторов, по данным суда, составила почти 4 млрд руб. Значительную часть долга способна покрыть имеющаяся у компании недвижимость — ее рыночная стоимость оценивается в 3,2 млрд руб.,





следует из проведенной инвентаризации. Между тем суд пришел к выводу, что ЗАО «Строитель» неспособно удовлетворить требования кредиторов и отвечает признакам несостоятельности ликвидируемого должника.







Иск о признании ЗАО «Строитель» банкротом был подан 21 февраля 2017 года. В то же время в компании отметили, что добровольное решение о ликвидации застройщика было принято единственным акционером еще в конце января. Конкурсный управляющий компании Игорь Гладков в комментарии «Коммерсанту» предположил, что причиной ликвидации может служить ситуация дефолта перед банками из-за спада продаж недвижимости. Отчет конкурсного управляющего суд назначил на 3 октября 2017 года.





При этом застройщик не имеет невыполненных обязательств перед дольщиками.





«В 2016 году ЗАО "Строитель" завершило реализацию всех строительных проектов, исполнило обязательство по передаче объектов участникам долевого строительства в полном объеме и как компания-застройщик не имеет на текущий момент действующих строительных проектов», — подчеркнули в компании.







ЗАО «Строитель» было основано в 2002 году. Компания входит в число крупнейших застройщиков жилья в Новосибирске и входит в топ-10 по объемам строительства. В портфеле застройщика такие проекты в Новосибирске, как бизнес-центр «Кронос», жилые комплексы «Тихая гавань», «Созвездие», «Астра», первый этап микрорайона «Новомарусино», жилой дом «Статус».







«Несмотря на то, что принято решение о ликвидации ЗАО "Строитель", остальные юридические лица, входящие в группу компаний "Строитель", продолжают свою успешную деятельность»,





— отметили в компании. Среди них, в частности, ООО «Элитный дом» (возводит ЖК «Эталон»), ООО «ИнСтрой» (ЖК «Аксиома»), ООО «Полезная площадь» (комплекс апартаментов JET Apartments).







В ЗАО «Строитель» также сообщили, что в случае возникновения претензий к качеству построенных компанией домов, по которым застройщик-банкрот несет гарантийные обязательства, вопрос об их устранении будет решаться в индивидуальном порядке.





«Также проводятся переговоры с подрядными организациями-производителями работ о переводе права требования устранения недостатков на организацию, занимающуюся управлением жилыми домами», — добавили в компании.







В Арбитражном суде рассматривается несколько дел о банкротстве новосибирских застройщиков, причем чаще всего истцом выступает мэрия Новосибирска. Так, в январе горадминистрация направила в суд иски сразу к шести застройщикам, а в феврале довела до банкротства компанию «Перлит-Инвест».