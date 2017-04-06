Новосибирцев позвали прийти с цветами на митинг против террора в центре города

Новосибирцев позвали прийти с цветами на митинг против террора в центре города

Новосибирский региональный штаб студенческих отрядов пригласил горожан 8 апреля принять участие в общероссийской акции «Вместе – против террора!».


«В понедельник на синей ветке метро в Санкт-Петербурге произошло преступление в отношении жителей Северной столицы и всей России. Жители Новосибирска и области могут почтить память погибших, возложив цветы к стеле на пл. Пименова 8 апреля», — сообщает региональный штаб студотрядов.


Заместитель руководителя штаба Леонид Кириенко рассказал НГС.НОВОСТИ, что акция начнется в 12:30 напротив здания ГПНТБ СО РАН.


«Мы пригласили блокадников, которые уже подтвердили свое участие, представителей общественности, чиновников», — сообщил Кириенко. Он сказал, что и в других городах России, где есть студотряды, пройдут подобные акции.


Акция, кроме возложения цветов, предполагает произнесение речей с трибуны, т.е. фактически — это митинг. По словам Кириенко, организаторы рассчитывают, что придет до 5 тыс. чел.


Во вторник скорбящие новосибирцы возложили цветы к входу в метро «Красный проспект», также там разместили плакаты «Питер, мы с тобой».

Анна Наумцева
Фото Александра Ощепкова

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