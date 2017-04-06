Две девушки из Новосибирска разделись ради конкурса мужского журнала MAXIM

На сайте журнала MAXIM стартовало голосование за самую красивую девушку для обложки, на победу претендуют и 2 конкурсантки из Новосибирска.





Ангелина Шкитова



Сейчас в конкурсе Miss MAXIM 2017 участвуют только 20 красавиц, но за время голосования их может стать больше (редакция принимает анкеты от участниц до 14 апреля). Читатели журнала могут отдать свои голоса за понравившихся девушек, выбрав одну из случайно подобранной пары участниц.







За каждую победу в дуэли участница получает один балл, а в случае поражения теряет один балл, говорится в правилах конкурса.







За главный приз — появление на обложке сентябрьского номера журнала MAXIM — борются в том числе и 2 жительницы Новосибирска. Это Маргарита Михайлова, которая сейчас занимает 6-е место в рейтинге, и Ангелина Шкитова, которая пока на 19-м месте.







Маргарита Михайлова







Как рассказала НГС.НОВОСТИ участница конкурса Маргарита Михайлова, ей 22 года, она не замужем, учится на экономиста в Кузбасском государственном техническом университете. В Новосибирск переехала год назад. Раньше девушка уже участвовала в конкурсах красоты, например, таких как «Мисс Кузбасс» или «Жемчужина Сибири», но в тройку призеров ни разу не попадала. Кроме того, у девушки есть опыт сотрудничества с крупным модельным агентством, в частности, она снималась в рекламе кемеровских магазинов нижнего белья.







«Можно сказать, что это хобби», — отметила Маргарита Михайлова.







Маргарита Михайлова







В своей анкете девушка указала, что при знакомстве с ней мужчины часто совершают ошибку, спрашивая, натуральные ли у нее губы.





Девушка подчеркивает, что к пластической хирургии относится отрицательно, делает ставку на естественную красоту и обычно старается не краситься.





В крайнем случае может немного подчеркнуть глаза или губы, но только что-то одно и только в том случае, если нужно идти на важное мероприятие.





«Для меня естественно, когда у девушки нет накачанных губ, силиконовой груди, когда она не красится красной помадой, не наносит килограммы косметики, не наращивает ресницы. Считаю, что это вульгарно. Очень редко когда на улице можно увидеть естественную девушку, без косметики», — пояснила Маргарита Михайлова.







По мнению девушки, победа в конкурсе журнала MAXIM позволит ей повысить самооценку, стать увереннее и раскованнее.







Маргарита Михайлова







Еще одна участница из Новосибирска — Ангелина Шкитова — в своей анкете указала, что она легко завоевывает внимание мужчин своим внутренним обаянием, но не любит, когда те при знакомстве говорят банальные вещи о ее внешности. При этом у конкурсантки уже есть любимый мужчина, для которого станет подарком, если она попадет на обложку журнала MAXIM.





«Обожаю в себе свой характер. А самое красивое место у меня — это моя попа», — написала девушка.







Также она отметила, что у нее есть пирсинг и татуировка, что она не видит ничего предосудительного в пластических операциях на груди и мечтает жить в центре европейского мегаполиса — Лондона или Парижа.







Ангелина Шкитова







Голосование за конкурсанток завершится 20 мая. Красавиц с лучшим рейтингом организаторы пригласят на кастинг в Москву. А 20 июня после кастинга редакция выберет 10 финалисток и устроит для них фотосессию.







Ангелина Шкитова







Финал Miss MAXIM 2017 пройдет 6 июля — победительницу выберет жюри. Главная красавица получит корону, подарки от спонсоров и попадет на обложку журнала. Остальным финалисткам тоже достанутся подарки и фотографии на страницах MAXIM.

