Родители 5-летней девочки со сломанным позвоночником обвинили УК в плохой уборке двора

Территория возле дома на ул. Новогодней, 4/1
Территория возле дома на ул. Новогодней, 4/1


В Новосибирске пятилетняя девочка попала в больницу со сломанным позвоночником после того, как упала во дворе на ул. Новогодней.


Позиция родителей


Инцидент, по информации родителей, произошел 9 марта между вторым и первым подъездом на придомовой территории по адресу ул. Новогодняя, 4/1.


«Утром в 8:45–8:50 мы выходили с супругой и с ребенком в садик, и у меня ребенок поскользнулся, так как ничего не было не убрано, не посыпано, были такие кочки, что просто взрослым невозможно идти. У меня ребенок упал позвоночником на кочку», — рассказал отец девочки Игорь Помазан. Девочка попала в детскую больницу скорой медицинской помощи № 3.


Согласно выписке из истории болезни, девочка лежала в стационаре с 9 по 14 марта, врачи нашли у нее переломы 4 позвонков.


После выписки ей рекомендовали реабилитацию в НИИТО, запретили сидеть 4 месяца и на 2 года ограничили физические нагрузки. Обследование в НИИТО также выявило у девочки остеопороз.


13 марта Игорь Помазан отнес заявление с просьбой создать комиссию, которая бы расследовала несчастный случай. В заявлении он пересказал происшествие и отметил, что после случившегося очевидцы помогли составить акт.


«Изначально начальница ЖЭУ отнеслась с пониманием, они пришли на следующий день, убрали всю территорию», — описал мужчина, добавив, что ЖЭУ также составило акт. Однако виновные, по его словам, до сих пор не найдены.


Ул. Новогодняя, 4/1
Ул. Новогодняя, 4/1

Сейчас Игорь присматривает за ребенком дома и не может из-за этого работать с 9 марта, жена работает и не может взять больничный. Встретиться с представителями управляющей компании времени у них практически не было, на одну встречу после договоренности ходила его супруга, но не дождалась представителей компании. Вчера, 5 апреля, Помазан сам сходил в офис компании. 


«Когда я сказал, что мне нужно на ребенка тратить деньги — мы должны проходить реабилитацию в НИИТО в течение двух лет, мы проходим массажи, гимнастику ... Мне за все это нужно платить, я хочу кого-то наказать за это. Я сегодня (5 апреля. — НГС.НОВОСТИ) был в управляющей компании, мне они начали ставить условия — принесите нам акт, сделайте фотографии, распечатайте, и вообще вы позвоночник сломали непонятно где, а вы тут хотите с нас денег выбить. Мне денег от них не надо — я хочу, во-первых, огласку, я хочу кого-то за это наказать», — объяснил свою позицию отец девочки.


Также он объяснил, что оставил в УК ЗАО «МКС-Новосибирск» только заключение из НИИТО, остальные документы по совету адвоката он пока предоставлять не стал.


Позиция УК


Исполнительный директор ЗАО «МКС-Новосибирск» Иван Волков прокомментировал ситуацию. Из-за того, что от отца девочки компания получила мало документов, у них сложилось ощущение, что ребенка после падения сразу доставили в НИИТО.


«Для нас ситуация немного странная, 10-го числа в ЖЭУ наше поступило заявление о том, что 9-го числа упал ребенок и сломал себе позвоночник. При этом каких-либо документов не дают, сегодня (5 апреля. — НГС.НОВОСТИ) вот появился отец в управляющей компании, буквально 15 минут меня не дождался, дал моим юристам документы, по которым следует, что ребенок упал, сломал позвоночник, его не отвезли ни в реанимацию, ни на "скорой помощи", его просто отвели в поликлинику НИИТО. Где действительно зафиксировали компрессионный ушиб позвоночника, при этом у девочки заболевание есть — остеопороз. По сути, у девочки уже слабые кости, которые предполагают, что она может получить травму, что называется, в любом месте. Каких-либо документов, которые свидетельствовали о том, что девочка упала на территории придомовой — свидетельские показания, какой-либо акт, он нам не представил на сегодняшний день. Какие-либо врачебные документы, которые свидетельствовали о причинно-следственной связи этой травмы с падением девочки на жесткую территорию — этого тоже нет.


Мы просим у ее отца эти документы представить, чтобы мы могли разобраться по существу — вопрос нешуточный.


Он нам ответил, что сам переломает нам позвоночники, и убежал из управляющей компании. Мы пытаемся разобраться, но те причины и обстоятельства этой травмы как минимум странные. Мы пытаемся с родителями найти контакт, получить документы», — прокомментировал Волков.


В середине марта НГС рассказывал о том, как жительница Бердска поскользнулась в центре города, сломала руку и подала в суд на управляющую компанию.

Елена Громкова
Фото предоставлены Игорем Помазаном

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