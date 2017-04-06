Новосибирские дальнобойщики рассказали о планах по борьбе с «Платоном»

Новосибирские дальнобойщики рассказали о планах по борьбе с «Платоном»


Водители большегрузов заявили о создании профсоюза — он будет защищать шоферов юридически и бороться с новой системой.


Как рассказал представитель новосибирских дальнобойщиков Роман Л., новый профсоюз будет объединять не только желающих бороться с «Платоном», но и защищать водителей юридически. 


«Профсоюз решили создавать — собралась группа людей, в выходные будем принимать устав, прописывать все моменты, одна из задач — юридическая защита [водителей] со всех сторон, ведь мы же простые люди — новостями не интересуемся, о новых законах, налогах, заняты работой, и в итоге, принимаются они [законы], а нас особо не спрашивают, поэтому и хотим создать такой профсоюз, который доводил бы всю информацию до людей», — подчеркнул дальнобойщик.


По его словам, активисты будут стараться отменить «то, что уже принято — на региональном или федеральном уровнях», имея в виду систему взимания платы с большегрузов «Платон».


«Возможно, будем объединяться с кем-то еще. Потому что тот же самый "Платон" — он имеет три ступени развития. Сейчас под него попадает любой транспорт от 12 тонн, следующий этап — грузовики с меньшей массой — от 5 до 12 тонн, а потом третий этап — все остальные: легковые, «ГАЗели». Планы у правительства такие, так что очень не хотелось бы платить три транспортных налога», — подытожил Роман.


Напомним, утром 3 апреля на ул. Петухова дальнобойщики выстроились на обочине в колонну в знак протеста против системы «Платон», которая берет с владельцев фур плату за проезд по федеральным трассам. Некоторых водителей во время акции задержали сотрудники полиции и увезли в отделение.

Тимур Брук
Фото Александра Ощепкова

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