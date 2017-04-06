Молодой парень упал с крыши девятиэтажки на Троллейной

Сегодня, 6 апреля, жители ул. Троллейной, 22 обнаружили у дома труп молодого мужчины и вызвали полицию.







Вызов от местных жителей поступил после 8 утра, сообщили в ГУ МВД по НСО. На место выехали полицейские и медики, которые констатировали смерть.







«Мужчина 26 лет упал с 9-го этажа 9-этажного дома. По одной из предварительных версий — это суицид», — сообщил старший помощник руководителя управления (по взаимодействию со СМИ) СУ СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко.





Очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что у мужчины был при себе паспорт, но никто из соседей не смог его опознать. Предположительно, мужчина упал с крыши.





Предыдущий случай падения мужчины с крыши, о котором писали НГС.НОВОСТИ, был связан с уборкой снега. Сотрудник ЖЭУ поскользнулся и не смог удержать равновесие.