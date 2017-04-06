Новосибирская маршрутка снизила тариф в честь наступления лета

Перевозчик маршрутки № 55 придумал девиз для нового тарифа: «Пусть лето будет жарким»
Перевозчик маршрутки № 55 придумал девиз для нового тарифа: «Пусть лето будет жарким»

Новосибирский перевозчик ввел на своей маршрутке «Летний тариф», снизив цену на проезд.


«Летний тариф» появился в маршрутке № 55 («ОРМЗ – Областная больница») с сегодняшнего дня, рассказал перевозчик, директор ООО ПП «ЛОТиОС» Михаил Большов.


«Пришло лето, уменьшился расход на ГСМ и топливо, — объяснил это решение перевозчик. — Мы благодарны нашим пассажирам за то, что они нас поддерживали зимой, когда нам было сложновато. Теперь стоимость проезда в летний период с апреля по ноябрь снижается».


По его словам, обычный тариф на маршруте — 40 руб., с 6 апреля цена за проезд снизилась до 30 руб.


Как уточнил Большов, скидочные карты, которые они раздавали пассажирам с 1 января (по ним тариф на проезд был также 30 руб. вместо 40) еще пригодятся, так как перевозчик планирует новые акции.

Анна Богданова
Фото предоставлено Михаилом Большовым

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