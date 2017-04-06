В Новосибирске поставили веб-камеру для наблюдения за семью красивыми котами

Котокафе работает с 11:00, но его обитатели уже готовятся встретить посетителей





В новосибирском котокафе Murchim с сегодняшнего дня начала работать веб-камера.







Ее установила компания ТТК в Западной Сибири, которая также занимается обслуживанием веб-камер в вольерах Новосибирского зоопарка. Трансляция идет на сайте провайдера.







«Очень надеемся, что онлайн-трансляции ТТК помогут найти новый дом для животных, которые сейчас живут в котокафе. Благодаря современному оборудованию и отличному качеству трансляций интернет-пользователи могут ежедневно наблюдать за жизнью заведения и его жителей», — отметил директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин.







Сейчас в единственном новосибирском котокафе живут 7 кошек. «За 10 месяцев работы в котокафе нашли своих хозяев 49 котов. Сейчас еще семеро наших обитателей ждут хозяев. Все коты стерилизованы, привиты и проходят постоянные осмотры ветеринаров. Полагаем, что благодаря совместному проекту с компанией ТТК нам удастся помочь еще большему количеству бездомных животных», — прокомментировала директор котокафе Murchim Анна Стародуб.







Благодаря веб-камерам в зоопарке новосибирцы не так давно могли наблюдать новорожденного кенгуренка и любовные игры белых медведей.