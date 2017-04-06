В Новосибирске поставили веб-камеру для наблюдения за семью красивыми котами

Котокафе работает с 11:00, но его обитатели уже готовятся встретить посетителей
Котокафе работает с 11:00, но его обитатели уже готовятся встретить посетителей


В новосибирском котокафе Murchim с сегодняшнего дня начала работать веб-камера.


Ее установила компания ТТК в Западной Сибири, которая также занимается обслуживанием веб-камер в вольерах Новосибирского зоопарка. Трансляция идет на сайте провайдера.


«Очень надеемся, что онлайн-трансляции ТТК помогут найти новый дом для животных, которые сейчас живут в котокафе. Благодаря современному оборудованию и отличному качеству трансляций интернет-пользователи могут ежедневно наблюдать за жизнью заведения и его жителей», — отметил директор макрорегиона Западная Сибирь компании ТТК Алексей Ноздрин.


Сейчас в единственном новосибирском котокафе живут 7 кошек. «За 10 месяцев работы в котокафе нашли своих хозяев 49 котов. Сейчас еще семеро наших обитателей ждут хозяев. Все коты стерилизованы, привиты и проходят постоянные осмотры ветеринаров. Полагаем, что благодаря совместному проекту с компанией ТТК нам удастся помочь еще большему количеству бездомных животных», — прокомментировала директор котокафе Murchim Анна Стародуб.


Благодаря веб-камерам в зоопарке новосибирцы не так давно могли наблюдать новорожденного кенгуренка и любовные игры белых медведей. 

Анна Наумцева
Скриншот nsk.myttk.ru

Прочтений: 9439
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (23)23
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено