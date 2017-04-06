«Лада» вылетела на площадь Ленина под красный свет и подбила 2 иномарки

Вечером в среду, 5 апреля, три машины — BMW, «Тойота» и «Лада» — не смогли разъехаться на перекрестке в центре Новосибирска.





Фото с места аварии

Авария произошла в 22:40 на пл. Ленина.







«BMW X6 и Toyota Spacio двигались по Красному проспекту со стороны Октябрьской магистрали. ВАЗ-2114 на номерах Ямало-Ненецкого автономного округа ехал по ул. Орджоникидзе со стороны ул. Советская, пересекал площадь прямо», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, водитель «Лады» выехал на площадь на красный свет светофора. Сначала в него врезалась «Тойота», а потом BMW, которая ехала правее «Тойоты».







В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска отметили, что в сводку ДТП с пострадавшими эта авария не попала.







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Фото с места аварии







Также вчерашний день оказался богатым на ДТП с пешеходами — пострадали 2-летний мальчик, 7-летняя девочка и погибла пенсионерка.