Мужчина попытался вывезти из Новосибирска кости доисторического животного

Изъятые бивни
Изъятые бивни

55-летний уроженец Новосибирска попался на таможне с бивнями мамонта — мужчина пытался увезти их в Стамбул без декларации.


«Он прошел в "зеленый коридор" аэропорта, заявив таким образом об отсутствии у него предметов, подлежащих таможенному декларированию. Между тем в одной из четырех сумок 55-летнего уроженца Новосибирска, постоянно живущего последние пять лет в Торонто, в Канаде, обнаружили 18 фрагментов костей животных», — рассказали представители Новосибирской таможни.


Случай произошел в декабре прошлого года, но экспертиза, определившая, что кости принадлежат мамонту, закончилась лишь на днях. «Нужно было убедиться, что это за кости и какова их стоимость. Мужчина пояснил, что купил кости в России и решил добавить к своей коллекции», — пояснили в таможне.


Экспертиза показала, что рыночная стоимость костей — 330 тыс. руб. В отношении мужчины возбудили два административных дела — по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП РФ (несоблюдение ограничений на вывоз товаров). Бивни у него изъяли.


Всего с начала 2017 года инспекторы таможенного поста в «Толмачёво» возбудили 186 дел об административных правонарушениях, что на 19 дел больше, чем за тот же период прошлого года. Наибольшее количество нарушений таможенных правил связано с несоблюдением запретов и ограничений (55 %) и с недекларированием товаров (39 %).


По словам заместителя начальника таможенного поста по правоохранительной деятельности аэропорта «Толмачёво» Александра Дорожкина, рост количества возбужденных дел об административных правонарушениях произошел из-за участившихся случаев вывоза электрошоковых устройств и наличных денег без декларирования.


Жители Новосибирска нередко пытаются провезти через границу экзотические вещи. Например, в феврале этого года стало известно, что 28-летний новосибирец пытался провезти из Чехии кроссовки из питона, аксессуары и украшения на общую сумму 1 млн руб.

Анна Наумцева
Фото предоставлено Новосибирской таможней

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