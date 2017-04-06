Автомобиль скатился по наклонной парковке и наехал на двухлетнего мальчика

«Шевроле» на месте ДТП
«Шевроле» на месте ДТП

Вечером 5 апреля в Новосибирске 60-летний водитель снял с ручного тормоза автомобиль и не заметил, как наехал на ребенка.


ДТП случилось в 18:15 в Нижней Ельцовке во дворе дома по адресу ул. Экваторная, 1. Двухлетний ребенок попал под машину на стоянке.


«Водитель пояснил, что перед поездкой снял свой автомобиль с ручного тормоза, после чего автомобиль покатился, так как стоянка имела уклон», — рассказали в группе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.


Мужчина рассказал, что после того, как машина поехала, он услышал крик женщины, которая припарковала рядом свой автомобиль. Оказалось, что, когда «Шевроле» покатилась, она передом толкнула двухлетнего мальчика, которого водитель не заметил.


Ребенок попал в больницу с тупой травмой живота и ушибом печени. В автоинспекции также добавили, что водитель был пьян.


Место ДТП
Место ДТП


Место ДТП
Место ДТП


Это второе ДТП с ребенком, которое случилось 5 апреля, до этого днем на ул. Крылова под грузовик попала 7-летняя девочка.

Елена Громкова
Фото предоставлено группой пропаганды ГИБДД по Новосибирску

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