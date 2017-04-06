Новосибирцы бросились распродавать места в общежитиях с вахтершами

Комнаты в общежитиях Новосибирска за 7 месяцев подешевели на 4,6 %
Комнаты в общежитиях Новосибирска за 7 месяцев подешевели на 4,6 %


Число предложений о продаже комнат в новосибирских общежитиях с августа 2016-го по февраль 2017 года выросло в 2,5 раза.


К такому выводу пришли аналитики N1.RU, проанализировав около 1500 объявлений.


«По подсчетам N1.RU, комнаты в общежитиях Новосибирска за 7 месяцев подешевели на 4,6 %, в результате средняя цена "квадрата" сейчас составляет до 52 800 руб. 


В среднем, чтобы обзавестись комнатой в общежитии, где, как правило, есть вахтер, понадобится 830 000 руб. 


Цена комнаты в Центральном районе будет заметно выше средней — 990 000 руб., а в Первомайском районе гораздо ниже — 660 000 руб.»,  — сообщили специалисты.


Самый большой выбор комнат в общежитиях есть у покупателей, выбирающих Калининский, Заельцовский, а также Ленинский районы города. А Октябрьский и Советский районы — самые популярные у пользователей N1.RU. Аналитики связывают это с тем, что на территории этих районов находятся крупные учебные заведения.


«Бурный рост предложений о продаже комнат в общежитиях на фоне снижения цен, вероятно, по большей мере связан с тем, что такое жилье теряет свою актуальность, так как за сопоставимую цену в Новосибирске можно купить студию, у которой есть существенные преимущества перед проживанием в общежитии. Так, например, минимальная цена студии в новостройках Новосибирска, по данным на март, составляет 690 000 руб.», — поясняет руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва.


На прошлой неделе специалисты портала по выбору недвижимости N1.RU рассказывали, что новосибирские покупатели потеряли интерес к квартирам в новостройках.

Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой

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