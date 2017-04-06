Полицейский обезвредил поджигателя с ружьем приемом из боевика





В Новосибирске до суда дошло дело 41-летнего Максима Медведева, который в августе 2016 года поджег квартиру сожительницы, а затем выстрелил в полицейского.







«По версии следствия, в августе 2016 года в Новосибирске Медведев в состоянии алкогольного опьянения поссорился со своей сожительницей и поджег квартиру, в которой они совместно проживали», — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.







В пресс-службе ГУ МЧС рассказали, что в тот день, 23 августа, вызов на пожар на ул. Стофато поступил им в 19:31.







«Оперативно прибывшие на вызов пожарные расчеты в течение 14 минут ликвидировали огонь в двухкомнатной квартире и удалили дым из жилого дома. Площадь возгорания составила 10 кв. м», — рассказали в МЧС. На пожаре сгорели вещи сожительницы — ущерб составил 237 тыс. руб.







Однако после того, как пожар потушили, Медведев совершил еще одно преступление. Мужчина начал запугивать ружьем соседку. Узнав о происходящем, пожарные вывели жильцов на улицу и при помощи ломов снаружи подперли дверь в подъезд, заблокировав там Медведева. После этого раздались выстрелы.







В прокуратуре добавили, что Медведев стрелял из обреза, который купил незаконно. Сначала мужчина стрелял в дверь подъезда и в окно на лестничной площадке, а затем — из окон квартиры сожительницы во двор. На вызов приехали полицейские, они поднялись к стрелявшему.







«Увидев сотрудника полиции в форменном обмундировании, Медведев навел обрез ружья в область грудной клетки полицейского и произвел выстрел.





Однако полицейский успел руками опустить дуло обреза ружья вниз, в результате чего выстрел произошел в область ног», — передает прокуратура.







Полицейский попал в больницу, после этого стрелка задержали.







В прокуратуре добавили, что Медведев свою вину признал, его будут судить за поджог, незаконное приобретение оружия, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.