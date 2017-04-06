140 человек остались живы благодаря спасателям

За три месяца новосибирцы обращались к спасателям больше тысячи раз

Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска подвела итоги своей работы за первые три месяца 2017 года.







«Результат работы спасателей МАСС : 140 спасенных жизней и в 230 случаях оказана помощь», — сообщают представители службы.







Всего на телефон диспетчера спасателей поступило 1103 обращения от новосибирцев.







В частности, 18 раз спасатели ездили, чтобы помочь с последствиями ДТП, 10 раз — на пожары, 214 раз они помогали с доступом в помещения. 22 раза сотрудники МАСС извлекали людей из труднодоступных мест. 17 раз им приходилось снимать наручники, кольца и другие предметы. На поисково-спасательные работы пришлось 13 вызовов. 49 раз вызов отменяли, когда спасатели ехали на помощь.







Например, 3 апреля спасатели МАСС работали на ул. Кирова, где «Тойота» выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус.





А 28 марта сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы поехали спасать двух рыбаков. Однако оказалось, что мужчины на самом деле занимались подводной охотой и отказались от помощи.





27 марта два экипажа выехали в Октябрьский район освобождать женщину, которая не могла выйти из собственного дома из-за снега.