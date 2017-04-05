Новосибирец выиграл в лотерею 10 миллионов и не забирает деньги

Организаторы «Гослото» ищут новосибирца, который выиграл в лотерею больше 10 млн руб.





Новосибирец выиграл в 130 тыс. раз больше, чем потратил на ставку

«4 апреля 2017 года стало праздничной датой для жителя Новосибирска, который в ходе 6436-го тиража "Гослото «5 из 36»" выиграл суперприз в размере 10 309 400 руб.», — рассказали в пресс-службе АО «ТД "Столото"».







В компании уточнили, что для участия в тираже новосибирец сделал ставку в 80 руб. Удачу ему принесла числовая комбинация: 11, 36, 06, 21, 07. За выигрышем победитель пока не обратился.







Новосибирцам достаточно часто везет в лотереях и розыгрышах. «Согласно статистике государственных лотерей, обладателями крупных выигрышей в 2016 и 2017 году стали 64 жителя области», — сообщили в пресс-службе торгового дома «Столото».







Также в прошлом году НГС.НОВОСТИ рассказывали о молодой воспитательнице из Искитима, которая выиграла спорткар Lamborghini стоимостью 15 млн руб. Для этого ей пришлось собрать несколько палочек от мороженого. А меньше месяца назад удача улыбнулась новосибирской домохозяйке: она получила «Мерседес» С-180, который разыгрывали сети «Бахетле» и «Добрянка». Ради этой победы горожанка потратила на покупки в супермаркете больше 100 тыс. руб.