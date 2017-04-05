Испугавшийся штрафа пьяный водитель выдумал для полицейских историю с нападением

Кировский районный суд Новосибирска оштрафовал 27-летнего Сергея Харева за то, что он соврал полицейским о нападении, которого не было.





Находчивый водитель выдумал историю с нападением, чтобы полицейские не наказывали его за пьяную езду

Суд установил, что ночью 17 января 2017 года на ул. Громова инспектор ДПС попытался остановить машину, за рулем которой был пьяный Харев. Водитель побоялся, что его накажут за пьяную езду, и проехал мимо полицейских, описали ситуацию в прокуратуре Новосибирской области.







После этого пассажир решил помочь пьяному водителю и предложил ему поменяться местами. Харев согласился и пересел с водительского места на заднее пассажирское сиденье.







«После прибытия сотрудников полка ДПС Харев сообщил о том, что пассажир неправомерно завладел его автомобилем, угрожая ему заточкой», — рассказали в облпрокуратуре.







В итоге Сергей Харев написал в полицию заявление на своего пассажира. Полицейские провели проверку по его заявлению и отказались возбуждать уголовное дело, так как поняли, что преступления не было. Зато правоохранители возбудили дело против самого Харева по ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).







Как уточнили в облпрокуратуре, свою вину мужчина полностью признал, поэтому суд рассмотрел уголовное дело в особом порядке. 27 марта судья вынес Хареву обвинительный приговор, оштрафовав его на 100 тыс. руб.







Как следует из карточки дела на сайте Кировского районного суда, сейчас подсудимый пытается обжаловать этот приговор.







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