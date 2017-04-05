Жильцов новостройки в центре заставили платить за горячую воду в 2 раза больше остальных горожан

Жительница 25-этажки в центре Новосибирска пожаловалась на слишком высокую плату за горячую воду — в управляющей компании астрономические суммы в платежках объясняют особенностями точечной застройки.





Жильцы дома № 34 на ул. Крылова оказались заложниками точечной застройки

В редакцию НГС обратилась читательница Мария Сметанникова, живущая в доме № 34 на ул. Крылова — это новостройка, которую компания «Краснообск. Монтажспецстрой» сдала в конце 2015 года.







По словам женщины, тарифы на горячую воду в их доме значительно выше, чем в среднем по городу. Только в марте 2017 года за 3 куб. м горячей воды она заплатила 642,88 руб. — эта сумма сложилась из стоимости холодной воды и ее подогрева.







«Стоимость одного куба горячей воды для меня составила 214,3 руб.! Тарифы "СИБЭКО" для лиц, проживающих в Новосибирске, составляют 96,26 руб. за куб. Переплата в 2,2 раза! Как такое возможно?! <…> Тарифы были такими высокими на протяжении года, что мы тут живем. Просто терпение кончилось платить такие высокие тарифы», — негодует жительница 25-этажки в своем письме в редакцию.





Как пояснил руководитель «ООО КМС-УЮТ 2» Юрий Купричев, большая плата за горячую воду связана с особенностями точечной застройки.







«Дома точечной застройки, к которым относится и Крылова, 34, не пользуются городской горячей водой напрямую в связи с тем, что в городе не хватает объема горячей воды в сетях, в связи с тем, что в сетях городских давление гораздо ниже, чем мы должны подать на 25-й этаж. Поэтому в каждом из этих домов устроен индивидуальный тепловой пункт. В нем установлены трубчатые теплообменники, в которых соприкасаются две среды — городская [горячая] вода [от «СИБЭКО»] и наша холодная вода, которую мы берем у "Горводоканала". При прохождении через теплообменники городской теплоноситель теряет часть тепла в гигакалориях, а мы этим самым нагреваем свою воду и направляем ее на ГВС-обеспечение и отопление в доме…





Таким образом, мы не подчиняемся городскому тарифу, у нас получается 2-компонентная составляющая [стоимости] горячей воды: это холодная вода, стоимость которой 16 руб. 50 коп., и плюс сколько мы затратили гигакалорий в месяц на приготовление этой постоянной циркуляции водоснабжения»,





— сообщил Юрий Купричев.





По его словам, общедомовой прибор учета не разделяет, сколько именно тепла расходуется на отопление, а сколько — на приготовление горячей воды. Поэтому в отопительный сезон при начислении платы за «коммуналку» потраченные гигакалории по умолчанию делятся поровну — 50 % на отопление и 50 % на подогрев холодной воды. А летом израсходованные гигакалории будут учитываться только при определении стоимости горячей воды, пояснил Юрий Купричев.







Также он отметил, что дом № 34 на ул. Крылова заселен только на 30 %. «Но все равно подогрев идет, циркуляция постоянно идет, и все это приготовление ложится на тех людей, которые пользуются этой водой», — отметил Юрий Купричев.







Напомним, с 1 июля 2017 года тарифы ЖКХ в Новосибирской области вырастут на 15 %. Это известие вызвало бурное негодование новосибирцев, которые стали регулярно выходить на митинги против повышения тарифов.