Школьники собрали внедорожного робота-спасателя с клешней

Школьники собрали внедорожного робота-спасателя с клешней (видео)

Два 10-классника сконструировали в Новосибирске 20-сантиметрового робота, более мощная версия которого в будущем сможет работать на авариях и в ЧС.


Как рассказали в пресс-службе НГУ, робот-спасатель сделан из специального конструктора Tetrix. Недорогой в производстве робот может ехать по пересеченной местности и бездорожью, ориентироваться в задымленных помещениях, а также разгребать завалы, используя клешню. Для этого на нем установили веб-камеру, а также противотуманные фары и большие колеса. Роботом дистанционно управляет оператор.


Школьники собрали внедорожного робота-спасателя с клешней (видео)

По словам заведующего лабораторией инженерного конструирования СУНЦ НГУ Сергея Якушкина, курирующего работу школьников, подобные машины используются во время аварий и стихийных бедствий, когда спасатель не может проникнуть в опасную зону. Робот, который соорудили школьники, может стать прототипом для более серьезных машин. Сейчас его можно использовать лишь в подвалах и гаражах, где нужно проникнуть в узкое место.


Робота сконструировали два 10-классника из учебно-научного центра НГУ — Артем Слобожанин из Новокузнецка и Никита Охотников из Новосибирска. Они представят свою работу на международной студенческой конференции, которая пройдет в НГУ в середине апреля. До этого в марте они приняли участие на Всероссийской выставке роботов «Кубок РТК», где заняли 4-е место. Их робот прошел полосу препятствий из участков с гравием, песком, вращающейся платформой, имитацией задымленной местности и др.


Робот-спасатель (с 42:37 минуты) на  Всероссийской выставке роботов «Кубок РТК» в рамках «Робофеста» в Санкт-Петербурге




Напомним, роботы уже начали вливаться в жизнь новосибирцев. Так, робот прочтет «Тотальный диктант» в Новосибирском государственном университете экономики и управления.

Кирилл Шматков
Фото предоставлены пресс-службой НГУ
Видео канала Robofest на youtube.com

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