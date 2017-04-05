Полицейский сбил женщину возле метро «Золотая Нива»

Женщина переходила дорогу в неположенном месте
Женщина переходила дорогу в неположенном месте

Днем 5 апреля в Октябрьском районе Новосибирска переходившая улицу женщина попала под машину, за рулем которой был полицейский.


ДТП произошло в 16:30 напротив дома № 239 по ул. Бориса Богаткова (ТЦ «Золотая Нива»). 


«Сотрудник одного из подразделений Управления МВД России по Новосибирску на личном автомобиле <…> допустил наезд на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного перехода», — описали происшествие в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что полицейский оказал женщине первую помощь и вызвал бригаду врачей.


«Скорая помощь» увезла пострадавшую в больницу. Информацию о ее состоянии в полиции обещали уточнить позже.


«В ГУ МВД России по Новосибирской области назначена проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины случившегося. В случае установления вины сотрудника полиции он будет привлечен к ответственности согласно действующему законодательству», — добавили в пресс-службе.


Дополнение: После публикации новости в областной полиции сообщили, что пострадавшая женщина умерла.


Также сегодня на ул. Крылова грузовик сбил 7-летнюю девочку — ее увезли в больницу.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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