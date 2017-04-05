Театр выставил на продажу 5-метровые статуи обнаженной богини и царя

Статуи в разобранном виде





Новосибирский театр «Глобус» выставил на аукцион две пятиметровых статуи — Венеры и Давида — которые принимали участие в мюзикле «Торжество любви».





В театре пояснили, что мюзикл сняли с репертуара год назад. Последний показ прошел в апреле 2016 года.







Каждая статуя — около 5 метров, но разборная





«Статуи нам очень дороги, но нам их совершенно негде хранить. Поэтому мы объявляем аукцион. Стартовая цена за одну статую — 10 тыс. руб.», — сообщили в «Глобусе».







Ставки принимают через социальную сеть «ВКонтакте». Пока желающих не нашлось, но поступило предложение от зрителей поставить статуи в фойе.







Статуя Венеры в спектакле





Разборные статуи изготовлены из гипса на заказ. Вес каждой — около 200 килограммов, высота — порядка 5 метров.











Это первый случай в Новосибирске, когда декорации к спектаклю распродают на аукционе. До этого были только прецеденты продажи личных вещей новосибирских актеров в благотворительном магазине.

