Театр выставил на продажу 5-метровые статуи обнаженной богини и царя

Статуи в разобранном виде
Статуи в разобранном виде


Новосибирский театр «Глобус» выставил на аукцион две пятиметровых статуи — Венеры и Давида — которые принимали участие в мюзикле «Торжество любви».


В театре пояснили, что мюзикл сняли с репертуара год назад. Последний показ прошел в апреле 2016 года.


Каждая статуя — около 5 метров, но разборная
Каждая статуя — около 5 метров, но разборная


«Статуи нам очень дороги, но нам их совершенно негде хранить. Поэтому мы объявляем аукцион. Стартовая цена за одну статую — 10 тыс. руб.», — сообщили в «Глобусе».


Ставки принимают через социальную сеть «ВКонтакте». Пока желающих не нашлось, но поступило предложение от зрителей поставить статуи в фойе.


Статуя Венеры в спектакле
Статуя Венеры в спектакле


Разборные статуи изготовлены из гипса на заказ. Вес каждой — около 200 килограммов, высота — порядка 5 метров.


Театр выставил на продажу 5-метровые статуи обнаженной богини и царя (фото)


Это первый случай в Новосибирске, когда декорации к спектаклю распродают на аукционе. До этого были только прецеденты продажи личных вещей новосибирских актеров в благотворительном магазине.

Анна Наумцева
Фото vk.com/globus_theatre

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