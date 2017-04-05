Театр выставил на продажу 5-метровые статуи обнаженной богини и царя
Новосибирский театр «Глобус» выставил на аукцион две пятиметровых статуи — Венеры и Давида — которые принимали участие в мюзикле «Торжество любви».
В театре пояснили, что мюзикл сняли с репертуара год назад. Последний показ прошел в апреле 2016 года.
«Статуи нам очень дороги, но нам их совершенно негде хранить. Поэтому мы объявляем аукцион. Стартовая цена за одну статую — 10 тыс. руб.», — сообщили в «Глобусе».
Ставки принимают через социальную сеть «ВКонтакте». Пока желающих не нашлось, но поступило предложение от зрителей поставить статуи в фойе.
Разборные статуи изготовлены из гипса на заказ. Вес каждой — около 200 килограммов, высота — порядка 5 метров.
Это первый случай в Новосибирске, когда декорации к спектаклю распродают на аукционе. До этого были только прецеденты продажи личных вещей новосибирских актеров в благотворительном магазине.
Анна Наумцева
Фото vk.com/globus_theatre