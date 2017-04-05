Ученый НГУ получил 40 миллионов на изучение Арктики

Пять ученых Новосибирского государственного университета получили от Русского научного фонда гранты на 132 млн руб.







Три ученых получили гранты впервые на три года, еще двое продлили разработку своих проектов, над которыми начали работать в 2014 году, еще на два года. Все они участвовали в конкурсе на поддержу отдельных научных групп.







Арктика





40 млн на ближайшие два года получил академик РАН Валерий Верниковский за проект «Создание новой лаборатории "Геодинамика и палеомагнетизм Центральной и Восточной Арктики"».







«Арктика приковывает внимание очень многих и в плане геополитических вопросов, и в плане ресурсных вопросов.





Поэтому мы должны хорошо знать строение наших арктических континентальных окраин», — рассказывал Верниковский в ролике, посвященном лаборатории, на официальном канале НГУ на YouTube.





Профессор кафедры общей региональной геологии геолого-географического факультета НГУ Дмитрий Метелкин тогда же рассказывал, что основной прибор в лаборатории — это криогенный магнитометр. Он позволяет изучать величину древнего магнитного поля.





«Определять эту остаточную намагниченность в практически даже не магнитных породах. Мы должны посмотреть, как менялись конфигурации нашего океана, как происходило там раскрытие бассейнов,как происходило закрытие, какие процессы возникали, как могли формироваться какие-то рудные полезные ископаемые в тех или иных структурах», — пояснял Верниковский.







Физика, лазеры и ДНК





Также продлил финансирование своего проекта «Волновая турбулентность: теория, математическое моделирование, эксперимент» Владимир Захаров. Этой работой занимается лаборатория нелинейных волновых процессов физфака НГУ.







По 5 млн руб. на два года и 6 млн на третий год получил Сергей Фосс из лаборатории прикладной вероятности ММФ НГУ на проект «Одно- и многокомпонентные случайные блуждания и процессы в меняющихся и случайных средах».







По 6 млн руб. на каждые три года (всего по 18 млн) получили Сергей Кобцев за изучение лазеров — его проект называется «Разработка физических основ короткоимпульсных волоконных источников излучения с резонаторами на основе новых топологий» и Дмитрий Жарков за исследование ДНК («Функции некаталитических доменов ферментов эксцизионной репарации оснований ДНК»).







НГУ не первый раз в этом году получает крупное финансирование. В феврале НГС рассказывал о том, что вуз получил субсидию больше 800 млн руб. на повышение конкурентоспособности.