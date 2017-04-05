Полиция ищет свидетелей страшного ДТП на улице Станиславского

Полиция ищет мужчину и женщину, которые стали свидетелями ДТП

В Новосибирске расследуют ДТП, в котором погибла пенсионерка — следствие начало поиски очевидцев, чтобы опросить их и понять, кто виноват в аварии. Авария произошла еще 19 августа 2016 года, однако следователи СУ УМВД до сих пор не могут передать в суд дело по ч. 3 ст. 264 (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).





Оба водителя утверждают, что невиновны — и без свидетелей, констатировали в полиции, понять, кто именно устроил смертельное ДТП, невозможно. ГУ МВД РФ по НСО даже опубликовало видеозапись, снятую уличной камерой, — сама авария на кадры не попала, однако на ней видно двух новосибирцев, которые все видели, — их полиция пытается отыскать и просит позвонить следователю по телефону: 8 (923) 703-13-83.









Как напомнили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла на ул. Станиславского. 59-летний водитель LADA Granta ехал со стороны ул. Пархоменко в сторону ул. Плахотного и у сквера Славы столкнулся с Toyota Corona Premio. От удара «Ладу» выбросило на тротуар, где она наехала на 86-летнюю женщину. Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в больницу, где она от множества открытых переломов и других травм скончалась. 27-летний водитель иномарки получил перелом левой кисти и пальцев, а водитель «Лады» — травмы позвоночника и грудной клетки.