Новосибирских бюджетников переводят на российский аналог Visa и MasterCard

Новосибирским бюджетникам начали выдавать зарплатные карты отечественной платежной системы «Мир» — уже скоро государство будет перечислять зарплаты только на эти карты.





Постепенно на карты «Мир» должны перейти все бюджетники и пенсионеры

Кто выдает





В пресс-службе ВТБ24 по Сибирскому федеральному округу рассказали, что всего с начала года по 17 марта банк ВТБ24 выдал в Новосибирске 7755 карт платежной системы «Мир».







Интерес бюджетных организаций к картам «Мир» подтвердила и заместитель управляющего новосибирского отделения Сбербанка Елена Бородина.







«Деятельность платежной системы "Мир" регулируется Россией, поэтому никакие внешние факторы не окажут влияние на ее работу. Пока карта "Мир" не обслуживается за рубежом, однако в ближайшее время этот функционал будет реализован. Существенное преимущество — карта "Мир" действует на территории Крыма», — сообщила Елена Бородина.







В конце марта «Российская газета» со ссылкой на министра финансов России Антона Силуанова сообщила о том, что правительство поддерживает законопроект, который позволит государству перечислять все зарплаты бюджетников только на платежные карты «Мир».





Кому выдают





Как уточнила начальник Управления платежных систем и расчетов Сибирского главного управления Банка России Надежда Барбанакова, сейчас этот законопроект обсуждают депутаты Госдумы. По плану, массовый выпуск карт платежной системы «Мир» должен начаться с 1 июля 2017 года.





«Предположительно именно с этого дня карты "Мир" будут получать новые работники бюджетных организаций и пенсионеры, те, что устроились на работу или вышли на пенсию после 1 июля. У действующих бюджетников будет год с этого момента на то, чтобы заменить действующие карты международных платежных систем на "Мир". Для пенсионеров процесс перехода будет еще более плавным — они получат национальные платежные инструменты после того, как срок действия имеющихся у них карт закончится. Полностью процесс будет завершен к 1 июля 2020 года», — рассказала Надежда Барбанакова.





«Мы начали выдачу карт [«Мир»] предприятиям бюджетной сферы с января 2017 года. Это предприятия из сферы образования и медицины, органов власти и силовые структуры. Более детально — больницы, детские сады, школы, вузы, колледжи и техникумы, НИИ, налоговые органы, суды, структуры ГУФСИН, МЧС, МВД, Министерства обороны», — сообщили в ВТБ24.





Ранее, в феврале, «Российская газета» со ссылкой на руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева сообщала, что у бюджетников есть право отказаться от обязательного перевода выплат на карту «Мир». Но в этом случае они смогут получать свои деньги только наличными в кассе.





По данным Новосибирскстата, в 2016 году среднесписочная численность бюджетников в НСО составляла 276 105 человек.





Что это за карта





Надежда Барбанакова уточнила, что только за I квартал 2017 года банки в Новосибирской области выпустили в три раза больше карт «Мир», чем за весь прошлый год.







«На сегодня около 40 тыс. человек уже получили в Новосибирской области такие карты. Половина этих людей получают выплаты из бюджета», — отметила Надежда Барбанакова.







По ее словам, платежные карты «Мир» в Новосибирской области выпускают 17 банков.





«Держатели платежной карты "Мир" могут совершать все привычные операции — снимать и вносить наличные, оплачивать покупки, в том числе в интернет-магазинах, переводить деньги с карты на карту, в том числе на карты международных платежных систем. <…> Также к осени для карты "Мир" планируют реализовать поддержку платежных приложений Apple Pay и Samsung Pay», — рассказала начальник Управления платежных систем и расчетов.







Надежда Барбанакова уточнила, что карты «Мир» принимают 2900 банкоматов и 18,5 тыс. терминалов в магазинах Новосибирской области.

