Новосибирцев позвали на опасную и героическую работу за 13 тысяч

Матросы-спасатели прошлого сезона
Матросы-спасатели прошлого сезона

Муниципальная аварийно-спасательная служба начала набирать матросов-спасателей, которые будут работать на водоемах Новосибирска в купальный сезон.


Стать матросами-спасателями уже изъявили желание 34 человека, сообщил начальник МАСС Дмитрий Фокин. Сейчас кандидаты сдают нормативы в бассейне по плаванию и нырянию.


«Желающие стать спасателями должны быть не моложе 18 и не старше 50 лет, иметь хорошую физическую подготовку и уметь плавать. Приветствуются кандидаты с правом управления маломерными судами», — пояснили в МАСС.


Матросы-спасатели будут следить за безопасностью отдыхающих и при необходимости принимать участие в спасении людей на водоемах Новосибирска.


Кандидаты должны пройти медкомиссию за свой счет, сдать нормативы по плаванию и нырянию в бассейне, а также пройти трехдневное бесплатное обучение и сдать зачеты. Всего требуется 80 матросов, с которыми заключат трудовой договор.


«Трудоустраивать их будут с 15 мая по 15 сентября», — сообщил Дмитрий Фокин. График предполагает 2 дня работы по 12 часов и 2 дня отдыха. Заработную плату матросам-спасателям обещают 12–13 тыс. руб.


По итогам купального сезона 2016 года в Новосибирской области утонули 37 человек — почти в 2 раза меньше, чем в 2015 году.

Анна Наумцева
Фото vk.com/mass54

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