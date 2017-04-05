Операторы связи пережили вал звонков в Питер сразу после взрыва в метро

Операторы связи подсчитали, насколько выросло число звонков из Новосибирска в Санкт-Петербург сразу же после теракта.







«Зафиксирован рост звонков 3 и 4 апреля из Новосибирска в Санкт-Петербург. Нагрузка в эти дни выросла на 60 %», — сообщил технический директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Воросцов.







Эту же тенденцию подтвердили мобильные операторы. «3 апреля произошел всплеск звонков в направлении Санкт-Петербурга с 19:00 до 20:00, хотя сам предполагаемый теракт произошел раньше. Видимо, жители Новосибирска стали активнее звонить только после того, как услышали это в новостях», — прокомментировал пресс-секретарь компании «МегаФон» Михаил Ивонин.







По его словам, в обычный день в это время из Новосибирска в Питер совершается порядка 20 тыс. звонков. После трагедии в пике количество звонков превышало 80 тыс. в час.







Напомним, 3 апреля в метро Санкт-Петербурга прогремел взрыв, в результате которого погибло больше 10 человек. После трагедии в новосибирском метрополитене усилили меры безопасности.