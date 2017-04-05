В Новосибирске написали телесценарий о «советском Ганнибале Лектере»

Сценарий про маньяка-диетолога Ольга Коровченко писала круглыми сутками в течение почти двух недель

Новосибирский сценарист и кинорежиссер Ольга Коровченко написала сценарий одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил своих пациентов человеческим мясом.







«Мне сообщили, что одна кинокомпания хочет сделать сериал по аналогии с сериалом "Черное зеркало", где каждая серия будет законченной. <…> В итоге они заказали первую серию, которая называется "Диетолог". Работала я практически день и ночь в течение почти двух недель», — рассказала Ольга Коровченко.







В сценарии серии «Диетолог» рассказывается о 35-летнем докторе из небольшого киргизского города Ош. Действие происходит в 60-е годы. У диетолога есть своя теория, что пациентов, склонных к полноте, необходимо кормить человеческим мясом, так как оно якобы диетическое. Помимо сценария Ольга описала заказчику все характеристики персонажей, по которым, как она уточнила, уже начался кастинг в новый сериал.







Сюжет второй серии, написанный также Коровченко, о банде оккультистов-каннибалов, но этот сценарий заказчик попросил переделать. Как Ольга сама призналась, ей легко работать в жанре хоррор, так как любимым писателем у нее с детства был Стивен Кинг. За проделанную работу новосибирский сценарист получила 600 долл. от заказчика — компании GloTerra.







Напомним, в октябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказали про снятый Ольгой Коровченко художественный фильм «Не спать!», который она планирует отправить на кинофестивали, а также переделать его сценарий в театральную пьесу.