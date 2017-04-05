В Новосибирске написали телесценарий о «советском Ганнибале Лектере»

Сценарий про маньяка-диетолога Ольга Коровченко писала круглыми сутками в течение почти двух недель
Сценарий про маньяка-диетолога Ольга Коровченко писала круглыми сутками в течение почти двух недель

Новосибирский сценарист и кинорежиссер Ольга Коровченко написала сценарий одной серии хоррор-сериала о диетологе, который кормил своих пациентов человеческим мясом.


«Мне сообщили, что одна кинокомпания хочет сделать сериал по аналогии с сериалом "Черное зеркало", где каждая серия будет законченной. <…> В итоге они заказали первую серию, которая называется "Диетолог". Работала я практически день и ночь в течение почти двух недель», — рассказала Ольга Коровченко.


В сценарии серии «Диетолог» рассказывается о 35-летнем докторе из небольшого киргизского города Ош. Действие происходит в 60-е годы. У диетолога есть своя теория, что пациентов, склонных к полноте, необходимо кормить человеческим мясом, так как оно якобы диетическое. Помимо сценария Ольга описала заказчику все характеристики персонажей, по которым, как она уточнила, уже начался кастинг в новый сериал.


Сюжет второй серии, написанный также Коровченко, о банде оккультистов-каннибалов, но этот сценарий заказчик попросил переделать. Как Ольга сама призналась, ей легко работать в жанре хоррор, так как любимым писателем у нее с детства был Стивен Кинг. За проделанную работу новосибирский сценарист получила 600 долл. от заказчика — компании GloTerra.


Напомним, в октябре 2016 года НГС.НОВОСТИ рассказали про снятый Ольгой Коровченко художественный фильм «Не спать!», который она планирует отправить на кинофестивали, а также переделать его сценарий в театральную пьесу.

Илья Калинин
Фото fabioderby (Essentials/iStock)

Прочтений: 2687
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (15)15
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей

Голосуй!

За что вы любите Новосибирск?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

Ипотека от Сбербанка: новые технологии на помощь в решении квартирного вопроса
10 апреля пройдет онлайн-конференция директора управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сибирского банка ПАО Сбербанк Новичонок Н.М.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Ваше сообщение отправлено