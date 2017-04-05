Семилетняя девочка попала под грузовик на Крылова





Предварительный диагноз ребенка — закрытая черепно-мозговая травма

В Новосибирске на ул. Крылова грузовик сбил 7-летнюю девочку — ее увезли в больницу.







Авария произошла в 12:15. Грузовик MMC Canter ехал по ул. Крылова со стороны ул. Ипподромской по направлению к ул. Ольги Жилиной. Напротив дома № 71 — рядом с остановкой «Ипподромская» — он сбил 7-летнюю девочку, сообщили НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





«Ребенок шел справа налево по ходу движения автомобиля, предварительно — вне зоны пешеходного перехода», — пояснили в Госавтоинспекции. Девочку увезли в больницу с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма».





В ГИБДД уточнили, что водителю грузовика 39 лет.





Это не первый случай, когда ребенок попадает под колеса грузовика. Похожее ДТП было в прошлом году. Тогда в Ленинском районе Новосибирска сдававший назад грузовик Toyota Dyna сбил 12-летнего мальчика. Он получил перелом обеих ног.