Названы даты репетиций военного парада в центре Новосибирска

Парад на площади Ленина в Новосибирске в 2016 году
Парад на площади Ленина в Новосибирске в 2016 году

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о праздновании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.


«Репетиция военного парада на площади им. Ленина запланирована на 3-е (20:00) и 6 мая (10:00)», — передает пресс-центр мэрии содержание постановления.


Кроме того, этот документ утвердил состав организационного комитета по подготовке к празднованию. Его возглавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.


До 18 апреля оргкомитет разработает программу празднований, в которую войдет митинг у монумента Славы, военный парад на пл. Ленина; легкоатлетическая эстафета памяти Покрышкина; общественная акция «Бессмертный полк», народные гуляния и праздничный концерт в центральной части города.


19 апреля на утверждения пойдут графики и маршруты районных митингов, шествий, народных гуляний, из-за которых власти будут ограничивать движения на дорогах.


«В оргкомитет вошли заместители мэра города, руководители структурных подразделений мэрии, главы администраций (округа) города, МБУК города Новосибирска "Городская дирекция творческих программ", представители Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 41-й общевойсковой армией Центрального военного округа, УМВД РФ по городу Новосибирску, УГИБДД ГУ МВД РФ по НСО», — рассказали в мэрии.


Для подготовки к празднованию годовщины мэрия уже заказала украшение города.

Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова

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