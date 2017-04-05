Снегопад застал врасплох первые взошедшие крокусы

Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала первые крокусы, которые показались на клумбе в Ельцовке и попали под снегопад.

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Публикация от Zinaida Usova (@zinaidausova)

Фото цветов, засыпанных снегом, появились сегодня, 5 апреля, в социальной сети Instagram. 

Крокусы начали цвести в районе Зеленой Горки и, вероятно, пострадали из-за выпавшего вчера снега.


Это не первые цветы, распустившиеся в Новосибирске этой весной. Аномальная волна тепла в марте заставила расцвести одуванчики — их заметили в Советском районе, в поселке Огурцово.


Сейчас регион находится во власти холода, но уже завтра синоптики обещали улучшение погодных условий и постепенное возвращение тепла.

Анна Наумцева
Фото instagram.com

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