Снегопад застал врасплох первые взошедшие крокусы
Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала первые крокусы, которые показались на клумбе в Ельцовке и попали под снегопад.
Фото цветов, засыпанных снегом, появились сегодня, 5 апреля, в социальной сети Instagram.
Крокусы начали цвести в районе Зеленой Горки и, вероятно, пострадали из-за выпавшего вчера снега.
Это не первые цветы, распустившиеся в Новосибирске этой весной. Аномальная волна тепла в марте заставила расцвести одуванчики — их заметили в Советском районе, в поселке Огурцово.
Сейчас регион находится во власти холода, но уже завтра синоптики обещали улучшение погодных условий и постепенное возвращение тепла.
Анна Наумцева
Фото instagram.com
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