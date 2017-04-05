Снегопад застал врасплох первые взошедшие крокусы

Жительница Новосибирска заметила и сфотографировала первые крокусы, которые показались на клумбе в Ельцовке и попали под снегопад.



#novosibirsk #spring#snow #siberia #akadem #akademgorodok Публикация от Zinaida Usova (@zinaidausova) Апр 4 2017 в 8:39 PDT

Фото цветов, засыпанных снегом, появились сегодня, 5 апреля, в социальной сети Instagram.



Крокусы начали цвести в районе Зеленой Горки и, вероятно, пострадали из-за выпавшего вчера снега.







Это не первые цветы, распустившиеся в Новосибирске этой весной. Аномальная волна тепла в марте заставила расцвести одуванчики — их заметили в Советском районе, в поселке Огурцово.





Сейчас регион находится во власти холода, но уже завтра синоптики обещали улучшение погодных условий и постепенное возвращение тепла.

