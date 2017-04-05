«Субару» приподняла «ГАЗель» в ДТП на Богаткова

Участники ДТП
Участники ДТП

Subaru Impreza столкнулась с «ГАЗелью» и приподняла грузовик над проезжей частью в Дзержинском районе Новосибирска.


ДТП произошло сегодня, в 11:00, на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Лежена.


«Участники аварии ехали по ул. Богаткова со стороны ул. Кошурникова. На перекрестке "ГАЗель" остановилась на запрещающий сигнал светофора, а "Субару" залезла под нее, не успев затормозить», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».


В аварии обошлось без пострадавших. 


Похолодание в Новосибирске вызвало ухудшение дорожной ситуации. Например, вчера в вечерний час пик случилось много мелких ДТП, которые собрали 9-балльные пробки

Анна Наумцева
Фото vk.com/avtospas54rus

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