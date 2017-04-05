«Субару» приподняла «ГАЗель» в ДТП на Богаткова

Участники ДТП

Subaru Impreza столкнулась с «ГАЗелью» и приподняла грузовик над проезжей частью в Дзержинском районе Новосибирска.







ДТП произошло сегодня, в 11:00, на перекрестке ул. Бориса Богаткова и Лежена.







«Участники аварии ехали по ул. Богаткова со стороны ул. Кошурникова. На перекрестке "ГАЗель" остановилась на запрещающий сигнал светофора, а "Субару" залезла под нее, не успев затормозить», — рассказали представители мобильного приложения «Автоспас».







В аварии обошлось без пострадавших.







Похолодание в Новосибирске вызвало ухудшение дорожной ситуации. Например, вчера в вечерний час пик случилось много мелких ДТП, которые собрали 9-балльные пробки.