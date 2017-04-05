Новосибирские девушки ответили на провокационный хит Егора Крида

25 девушек из Новосибирска стали участницами всероссийского флешмоба #вызовкриду — они ответили танцами на претензию модного поп-певца Егора Крида, автора песни «Мало, так мало нормальных девчат». 


Новосибирские танцовщицы стали участницами всероссийского флешмоба #вызовкриду
Новосибирские танцовщицы стали участницами всероссийского флешмоба #вызовкриду

Первоначально флешмоб запустили танцовщицы Оксана Вознюк (Красноярск) и Дарья Шмелева (Люберцы), инструкторы по зумбе.


«Зумба — это не тренировка в классическом смысле, это зажигательная вечеринка, где ты танцуешь сальсу, меренге, реггетон, бачату с фитнес-вариациями — и килограммы, и сантиметры тают сами собой», — пояснила организатор флешмоба в Новосибирске, также инструктор по зумбе Татьяна Вожакова.


Девушки обсудили популярность песни Егора Крида (клип набрал на YouTube почти 15 млн просмотров) и решили доказать, что они «нормальные девчата» танцем.


Хореографию для него придумала Дарья Шмелева.


Сейчас танцовщицы записывают видео, и после того, как все города-участники снимут ролики, организаторы объединят их в один. Кроме Новосибирска участвуют Москва, Петербург, Красноярск, Ростов-на-Дону, Тольятти, Абакан, Вологда, Екатеринбург и др.


В Новосибирске танец разучили 25 девушек, занимающихся зумбой. «Больше всего было девочек из Советского района, Академ зажег, не подкачал! За что всем огромное спасибо.


Потому что погода была не самая танцевальная — снег и ветер. Но нам было по-настоящему жарко вместе!


Мы станцевали возле оперного и возле НГУ, решили, что это лучшие знаковые места для презентации нашего города», — описала Татьяна Вожакова.



22-летний певец, любимец женской аудитории Егор Крид стал одним из самых популярных музыкальных исполнителей среди жителей Новосибирска по итогам 2016 года, рассказали ранее аналитики компании «Яндекс».


Крид приезжал в Новосибирск осенью 2016 года — на концерте он пообещал сделать большой ролик про свои гастроли по Сибири.

Мария Морсина
Скрин из видео на youtube.com, ролик предоставлен Татьяной Вожаковой

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